«Просто и комфортно». Почти 330 почтовых отделений модернизируют в Подмосковье к осени

Почти 330 отделений «Почты России» модернизируют и приведут к одному стилю в Подмосковье к началу осени. Некоторые из них давно обветшали, и на это жаловались люди. А где-то, как в поселке Пески, почтовый пункт был в аварийном вагончике, но уже получил новое здание.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов 18 февраля подписали соглашение, по которому пункты осовременят и отремонтируют.

Они встретились в стенах почтового отделения поселка Пески на территории Коломенского округа.

Мы подписали соглашение с целью обеспечить перемены в том, что сегодня волнует огромное количество людей. В это небольшое отделение почты люди приходят каждый день. Когда-то 70 человек, а когда-то до 150 Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что задача соглашения — осовременить сотни почтовых отделений к 1 сентября этого года. В них должно быть комфортно и удобно.

Источник фото: телеканал «360»

«Я хочу поблагодарить вас и вашу команду, Максим Алексеевич, поскольку договорились мы очень быстро. Хочется так же быстро до сентября все, что колет глаз жителей Подмосковья, исправить кардинальным образом», — добавил Воробьев.

В 2021-м ремонт коснется 328 отделений, а 157 отремонтировали за последние два года. Вместе с тем в «Почте России» планируют открыть пять новых отделений и установить 135 постаматов.

«Спасибо вам за партнерство. Я очень надеюсь, что в сентябре мы уже сможем отчитаться перед жителями», — сообщил губернатор Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев подчеркнул, что сотрудники «Почты России», которые работают в Подмосковье, а это 14 тысяч человек, «настроены на результат и внимание к посетителям».

Для „Почты России“ такая степень поддержки со стороны региональных органов власти — это уникальный опыт. И то, что сегодня мы делаем с правительством Подмосковья, — самый лучший наш опыт Максим Акимов.

Источник фото: телеканал «360»

Акимов рассказал, что сотрудничество с Подмосковьем поможет модернизировать областные почтовые отделения и сделать так, чтобы жителям было «просто, понятно, удобно и комфортно».