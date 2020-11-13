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    13 ноября 2020, 22:11

    Более 30 тысяч жителей Подмосковья нашли работу благодаря службе занятости с начала года

    Алена Собкалова

    С начала года почти 33 тысячи жителей Московской области нашли работу через службу занятости. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
    Более 30 тысяч жителей Подмосковья нашли работу благодаря службе занятости с начала года

    Всего в этом году почти 360 тысяч заявлений поступило от жителей Подмосковья в службу занятости. Из них порядка 33 тысяч человек нашли работу.

    «В 2020 году в областную службу занятости населения было подано 359,6 тысячи заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 253,3 тысячи человек, за профессиональной ориентацией — более 53 тысяч человек», — уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

    Министр отметила, что сейчас в банке вакансий Подмосковья размещена почти 51 тысяча вакансий. Почти 70% из них — рабочие профессии. У 99% предложений зарплата выше прожиточного минимума в регионе.

    В конце октября этого года безработица в Подмосковье составила 34,9,% к численности экономически активного населения.