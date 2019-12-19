Порядка 3,3 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

Почти 3,3 миллиона жителей Московской области сделали прививку от гриппа, из них 936 тысяч — дети. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева отметила, что в этом году кампания по вакцинации от гриппа была продлена до 30 декабря.

«Закуплена современная, четырехвалентная вакцина от гриппа, действующая сразу против четырех штаммов вируса. Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Важно, что процедура не займет более 15 минут», — добавила Огнева.

Она уточнила, что на сегодняшний день прививка является единственным надежным способом защититься от гриппа и его осложнений.

Чтобы сделать прививку, нужно обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком — к врачу-педиатру. Он проведет осмотр на предмет противопоказаний и направит на прививку.