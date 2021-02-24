Более 320 домов в Подмосковье поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков

В этом году Фонду защиты прав дольщиков выделят 1,9 миллиарда рублей. Организация поможет завершить строительство 325 домов в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики региона.

Соглашение о софинансировании подписали Фонд защиты прав дольщиков и Министерство жилищной политики Московской области. Средства направят на завершение строительства проблемных долгостроев.

В рамках нового соглашения число граждан, чьи права восстановят с помощью Фонда, увеличат. Теперь с списке домов объектов стало в четыре раза больше. Теперь организация займется правами дольщиков 325 домов. Помощь получат 10514 человек.

В соглашение включили дома в жилых комплексах: «Малая Истра», «Родники», «Шепчинки», «Брюсов Парк», «Междуречье» и других.

В следующем году Фонд получит на ведение объектов еще 7,8 миллиарда рублей, а в 2023-ем — один миллиард рублей.

«Губернатором региона поставлена задача в 2021 году решить проблему около 20 тысяч пострадавших дольщиков. В целом мы должны закончить достройку всех домов до конца 2023 года. В этом нам помогут механизмы Фонда», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.