Более 320 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Как сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, от общего плана сейчас привиты 7% жителей. Особо активны, например, пенсионеры.

Так, за неделю планировали охватить 107 тысяч пожилых людей, но сделать прививки пришли 108 тысяч. Активнее других оказались пенсионеры из Шатуры, Котельников, Наро-Фоминска, Лобни и Раменского.

Недельный план по вакцинации выполнили на 99,7%. По всем группам риска вакцинация идет по графику. <...> Есть отставание по категории беременных и незначительное — по детям от шести месяцев до семи лет Светлана Стригункова.

Андрей Воробьев подчеркнул, что важно сделать вакцинацию доступной и понятной жителям. Для этого Подмосковье усилило информационную кампанию и увеличило количество точек в поликлиниках, где делают прививки.

Кроме того, памятки о вакцинации разместили в социальных сетях, на стендах в поликлиниках, школах, а также в транспорте.

Мобильные комплексы сделали 108 выездов за прошедшую неделю. Благодаря передвижным пунктам привили пять тысяч человек.

Большая федеральная программа реализуется на территории нашей страны. В преддверии сезона ОРВИ мы должны ее развернуть, сделать доступными и удобными прививки от гриппа. Для нас эта работа является приоритетом Андрей Воробьев.

Вместе с тем специалисты, которые информируют жителей, тоже проходят обучение. Им объясняют, как правильно отвечать на вопросы о местах проведения вакцинации и графиках работы.

Во время ВКС министр образования Ирина Каклюгина отметила, что на сегодняшний день есть графики вакцинации по каждой школе. При этом сначала информируют родителей, чтобы они понимали все тонкости.

«Дополнительно к письму Минздрава, которое ушло две недели назад, мы со своей подписью отправили письма о том, насколько это важно, насколько это может сохранить здоровье ребенка», — сказала Ирина Каклюгина.

Около 4,5 миллиона человек планируют вакцинировать от гриппа в Подмосковье. Массово прививать их начали 7 сентября.