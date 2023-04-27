Подмосковье 27 апреля 2023, 01:25 Минтерполитики Подмосковья собрало общественный совет для обсуждения актуальных проблем https://t.me/MinterMO/254

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Министерство территориальной политики Московской области собрало Общественный совет для обсуждения и анализа актуальных проблем, входящих в компетенцию ведомства. Группа экспертов обеспечит взаимодействие Минтерполитики с некоммерческими организациями, представителями общественности и СМИ.

Совет собран для обсуждения актуальных вопросов и принятия решений совместно с независимыми экспертами из научных и управленческих организаций. Специалисты будут проводить анализы и экспертизы проектов, направленных на основную деятельность Минтерполитики региона. Также в задачи Совета входит своевременное информирование жителей о важных новостях и принятых законах.

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В состав группы вошли директор центра исследований проблем территориального управления и самоуправления Академии социального управления Вадим Балытников, руководитель института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, Директор по политическому анализу института социального маркетинга «ИНСОМАР» Вадим Потуремский и замдиректора института региональных проблем Николай Юханов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона принять участие в опросе для традиционного обращения.

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