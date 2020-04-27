Порядка 300 выездов к жителям Подмосковья совершили медики вместе с Госадмтехнадзором

Госадмтехнадзор помогает медикам Подмосковья выполнять их работу. Ведомство предоставило для медицинского персонала служебные автомобили. С 8 апреля врачи совершили почти 300 выездов к жителям региона на транспорте Госадмтехнадзора. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В 11 округах московского региона медики посещают пациентов на транспорте Госадмтехнадзора.

«В рамках оказания помощи медицинским работникам региона сотрудники Госадмтехнадзора совершили совместные выезды по 298 адресам в 11 городских округах Московской области. Наибольшее количество выездов состоялось в Дмитровском городском округе — 92, в Подольске — 77, в Воскресенске — 31, в Жуковском — 22, во Фрязино — 22, Лотошино — 15, в Серпухове — 15», — отметил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Инспекторы, работающие водителями вместе с медиками, постоянно находятся в средствах индивидуальной защиты, обрабатывают салон дезинфицирующим средством и соблюдают меры гигиены.

Помимо помощи медикам, сотрудники Госадмтехнадзора вместе с полицескими ищут нарушителей режима самоизоляции. Рейды проводят во всех округах с 14 апреля.