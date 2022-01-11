Система-112 приняла 300 тысяч вызовов в новогодние праздники в Подмосковье

Более 300 тысяч вызовов поступило в Систему-112 за все время новогодних праздников в Московской области. Больше всего обращений оказалось 1 января.

В первый день года в подмосковную Систему-112 позвонили 41 тысячу раз. Операторы обеспечили оперативное реагирование экстренных служб.

На следующий день звонков поступило уже более 31 тысячи, а к концу новогодних праздников их количество сократилось до 27 тысяч.

Наибольшее количество вызовов поступило в адрес скорой медицинской помощи, службы полиции и пожарной охраны пресс-служба «Центра 112» в Подмосковье.

Жителям Московской области напомнили, что Система-112 работает круглосуточно. В общей сложности это более 3,6 тысячи сотрудников.

Позвонить на телефону 112 можно при угрозах жизни, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.

В прошлом году новогодняя ночь тоже принесла подмосковной службе спасения рекордное количество звонков.