Больше 300 тысяч подмосковных школьников зарегистрировались на первый этап Всероссийской олимпиады

Всероссийская олимпиада для школьников в этом году пройдет онлайн. В Подмосковье на первый этап зарегистрировались уже более 300 тысяч ребят. Они смогут принять участие в олимпиаде через Школьный портал Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования региона.

«Уже более 300 тысяч школьников Подмосковья зарегистрировались на школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году олимпиада впервые проходит в онлайн-формате, для удобства ребят в испытаниях олимпиады теперь можно принять участие через Школьный портал Московской области», — уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что это стало возможным благодаря объединению платформы подмосковного образовательного центра «Взлёт» со Школьным порталом региона.

«При регистрации на платформе олимпиады ребятам доступен вход через электронный дневник по действующему логину и паролю. На самом Школьном портале также создан отдельный раздел „Олимпиады“, при переходе в который ребенок может приступить к решению заданий или просмотру результатов», — пояснила Каклюгина.

Она добавила, что у школьников появилась возможность отслеживать не только свои оценки, но и результаты на олимпиаде.

Ребята, которые окажутся лучшими на школьном этапе, примут участие в муниципальном. По словам министра образования региона, этот этап также частично проведут в онлайн-формате. Это касается тех предметов, по которым бланки можно проверить автоматически.

Школьный этап Всероссийской олимпиады проводят по 24 общеобразовательным предметам. Учащиеся уже приняли участие в олимпиадах по экологии, технологии, литературе, истории, физике, астрономии, ОБЖ, физкультуре, биологии, искусству, праву, химии, русскому и иностранным языкам. До 24 октября ребят ждут еще задания по математике, информатике, обществознанию, географии и экономике.