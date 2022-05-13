300 тысяч мальков щуки вырастили в Солнечногорске

В водоемы Солнечногорска запустили сотни тысяч мальков щуки. Неправильная температура или недостаток кислорода могут убить мальков, поэтому в экопарке благотворительного фонда «Начинание» специально создали все условия.

Выживут меньше половины, примерно 40 процентов, но и это будет неплохой результат. При естественном нересте цифра обычно не достигает и десяти. Часть мальков съест карп, который считает рыбок лакомством, часть погибнет в результате естественного отбора. А самым сильным и удачливым уготована важная миссия — стать санитарами водоемов.

«Хищник всегда выбирает ту рыбку, которая ведет себя нетрадиционно. Больную, раненую, какую-то там неадекватную. Будет 100 рыбок, но щука или любой хищник выберет именно ту рыбку, которая будет неправильная с точки зрения природы», — рассказал президент общественной организации «Союз рыболовов Сенеж» Сергей Митряшин.

Источник фото: телеканал «360»

Недостатка щуки в водоемах нет, их поголовье добровольцы и экологи увеличивают раз в год, в период естественного нереста. Хотелось бы добавить в воду и других рыб, но условий для выращивания мальков из икринок пока недостаточно. Нужно больше затрат и специализированные цеха. Но местные рыболовы надеются, что когда-нибудь меценаты решат вложиться и в эту сферу.