Почти 300 юных спортсменов выступили на соревнованиях по чирлидингу в Балашихе

Соревнования по чирлидингу впервые прошли в Балашихе. В них приняли участие 270 спортсменов со всего Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

На старт перед соревнованиями каждый настраивался по-разному: кто-то разминался с командой, кто-то в парах, а другие набирались смелости вместе с родными.

В свои шесть лет Лиза Ена впервые выступала на таких больших соревнованиях по чирлидингу. Да и сам город так масштабно принял участников тоже в первый раз. Почти триста человек приехали в Балашиху со всего Подмосковья: Королев, Подольск, Долгопрудный и другие города. Есть даже представители Смоленска.

«Участники от трех до семи лет. Соревнования проходят в рамках фестиваля, старше восьми лет дети принимают участие в Первенстве и имеют возможность получать спортивные разряды. А во взрослой категории 16+ участники принимают участие уже в Чемпионате», — пояснила Екатерина Савчук, организатор соревнований, руководитель клуба чирспорта г. о. Балашиха.

Источник фото: телеканал «360»

Чирлидинг — это не только дополнение к соревнованиям, но и самостоятельный вид спорта. В Балашихе им занимаются три с половиной года, с тех пор как в городе появился клуб «Сириенс».

За всех девочек из клуба болела тетя Лизы. Кажется, сама переживала больше, чем участницы.

«Она вообще не волновалась. Я ее спрашиваю: какие у тебя чувства, а она: „Нормально, я готова, я все знаю“. Мне кажется, мы должны завидовать этой детской уверенности в себе, которой потом во взрослой жизни нам так не хватает», — отметила Екатерина Беззубова, тетя Лизы Ены.

Источник фото: телеканал «360»

Выступления команд оценивали профессиональные судьи. Победители старше восьми лет получили спортивные разряды, а малыши свои первые медали. В мае ребята из клуба «Сириенс» будут представлять Балашиху на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в столице.