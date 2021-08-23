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    23 августа 2021, 16:25

    Почти 300 рабочих мест создадут в новом научно-исследовательском центре в Черноголовке

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    В Черноголовке построят новый научно-исследовательский центр. Там смогут работать почти 300 местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе архитектурной комиссии Подмосковья.

    Почти 300 рабочих мест создадут в новом научно-исследовательском центре в Черноголовке

    Новый исследовательский центр построят в форме буквы «У». Рабочая группа архитектурной комиссии Московской области поддержала креативную идею АО фирмы «Август».

    Здание построят в Черноголовке, в районе улицы Технической.

    «Здание центра, в котором разместится ведущий отечественный производитель средств защиты растений, будет состоять из двух блоков — административного и производственно-лабораторного», — рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

    Он отметил, что общая площадь здания составит около 25 тысяч квадратных метров. В центре работу найдут почти 300 человек.

    Почти 300 рабочих мест создадут в новом научно-исследовательском центре в Черноголовке | Изображение 1

    Здание построят на строгом вертикальном ритме оконной сетки и сочетании темно-серого и белого цветов. Фасады выполнят из долговечного современного материала — стеклофибробетонных панелей различной глубины. Благодаря этому удастся акцентировать внимание на необычной геометрии объекта.

    У корпусов будет переменная этажность в три-четыре этажа и отдельные входные группы, подчеркнутые легкими стеклянными козырьками. Для конференций и совещаний на первом этаже оборудуют конференц-зал для 150 человек.

    Проектированием здания занимается ООО «АКБ „Город“».