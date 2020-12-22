Еще 300 рабочих мест создали в Балашихе благодаря новому производству моющих средств

В Балашихе запустили новое производство моющих средств, которые уже появились в магазинах стран СНГ, Европы и Китая. Для этого предприятие «Коттон Клаб» создало у себя еще 300 рабочих мест.

На заводе трудятся уже 2,5 тысячи сотрудников. Новые рабочие места создали благодаря запуску еще одной производственной линии.

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По ее словам, в запуск цеха вложили 450 миллионов рублей.

В следующем году компания планирует приступить к новому проекту — строительству производственного комплекса на 12 гектарах, что обеспечит жителей Подмосковья новыми рабочими местами Екатерина Зиновьева.

Линию производства в Балашихе построили за два месяца. Новое помещение включает в себя склад сырья, варочный и разливочный цеха, места для хранения готовой продукции с зоной отгрузки.

Здесь выпускают моющие средства во флаконах емкостью до 2,5 литра и в пластиковых пакетах объемом до четырех литров. За день изготавливают по 100 тонн продукции. Вскоре мощности планируют увеличить до 250 тонн.