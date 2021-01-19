Почти 300 млн рублей выделили на обеспечение доступной среды в Подмосковье

В Подмосковье в этом году на реализацию программы «Доступная среда» выделили порядка 300 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития региона.

За этот год в Московской области количество доступных объектов для инвалидов и маломобильных жителей увеличится до 350. За 10 лет существования программы в Подмосковье число благоустроенных объектов достигнет 5446.

«В этом году на повышение доступности социально значимых объектов и услуг для инвалидов и маломобильных жителей региона выделено порядка 300 миллионов рублей», — уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В этом году уровень доступности социально значимых объектов региона составит 77,8%.

В рамках реализации программы «Доступная среда» в Подмосковье устраняют существующие препятствия и барьеры, а также обеспечивают доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизни для инвалидов и других маломобильных групп населения.