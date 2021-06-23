Более 300 машин вывели на поливку дорог Подмосковья из-за жары

Поливка дорог началась в Подмосковье. На магистрали и главные проезжие части из-за жары вывели уже более 300 специальных машин.

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он добавил, что полив и мойку проводят в часы пик — с 11:00 до 16:00.

Работу выполняют в 62 городских округах. Например, сегодня в Московской области польют более семи тысяч километров.

Аэрация способствует устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети наших городов Алексей Гержик.

В ближайшее время жителей ждут очередные температурные рекорды — от +32 до +37 градусов. Водителей предупредили о том, что жара может обострить хронические болезни и вызвать сильные головные боли. Их призвали быть аккуратными и при необходимости не садиться за руль.