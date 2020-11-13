Более 300 единиц техники для лечения рака закупили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года закупили 315 единиц медицинской техники для лечения онкологии. Оборудование приобрели в рамках национального проекта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Медицинские организации Подмосковья в этом году получат 315 единиц медицинского оборудования для лечения и диагностики рака. Это видеоэндоскопическое оборудование, ультразвуковые аппараты, в том числе портативные, палатные рентген-аппараты, лабораторная техника и другое медицинское оборудование.

«Мы стараемся обновлять медицинское оборудование в больницах и поликлиниках, чтобы у медицинских специалистов была возможность работать на современной технике, проводить высокоточные исследования и назначать грамотное лечение. В этом году мы закупили 315 единиц оборудования для проведения диагностики и малоинвазивных операций пациентам с онкологией или подозрением на нее, 121 аппарат уже поступил в больницы», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Технику приобрели по поручению губернатора региона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Медицинскую технику уже получили больницы Солнечногорска, Королева, Люберец и других округов. Медики проходят обучение для работы с современным оборудованием.