    17 февраля 2020, 18:24

    Почти 300 детей приняли участие в «Лыжне дошколят» в Истре

    Алена Собкалова, Юлия Житная

    Около 300 дошкольников из Истры приняли участие в лыжных гонках. Соревнования в округе провели уже восьмой раз.
    Почти 300 детей приняли участие в «Лыжне дошколят» в Истре | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Не очень быстро, но уверенно дошколята ринулись в бой. Впереди их жали несколько сотен метров забега. Несмотря на юный возраст, маленькие истринцы, как истинные спортсмены, сосредоточились на единственной цели — финише. Поэтому такие трудности, как падения или потеря лыж, не стали преградой на пути к победе.

    «Мы считаем, что надо популяризировать такой спорт. И чаще всего ребята участвуют в лыжных гонках из тех семей, где сами родители любят спорт», — отметила Галина Уткина, депутат Московской областной думы.

    Почти 300 детей приняли участие в «Лыжне дошколят» в Истре | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Лыжные соревнования для дошколят проходят уже в восьмой раз в округе. В этом году приняло участие рекордное количество детей — около трехсот. Все детские сады представили по команде юных лыжников.

    Бесснежная зима не помешала провести соревнования. Толщина снежного покрова осталась достаточной для нарезания лыжни на спортивном поле. Поэтому по сравнению с прошлыми годами дистанция осталась неизменной — 400 метров.

    Почти 300 детей приняли участие в «Лыжне дошколят» в Истре | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Эти мероприятия объединяют, во-первых. Сплачивают. Конечно, прививают у ребят с младшего возраста любовь к спорту, любовь к зимнему спорту. Поэтому мы стараемся для того, чтобы все прошло у нас замечательно и гладко», — уточнила Татьяна Чибисова, начальник управления образования администрации г. о. Истра.

    На финише дошколят ждали не только их группа поддержки в лице родителей, но и их первые в жизни медали. Кто знает, может, среди этих истринских малышей есть будущие чемпионы.