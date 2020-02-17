Почти 300 детей приняли участие в «Лыжне дошколят» в Истре

Около 300 дошкольников из Истры приняли участие в лыжных гонках. Соревнования в округе провели уже восьмой раз.

Источник фото: телеканал «360»

Не очень быстро, но уверенно дошколята ринулись в бой. Впереди их жали несколько сотен метров забега. Несмотря на юный возраст, маленькие истринцы, как истинные спортсмены, сосредоточились на единственной цели — финише. Поэтому такие трудности, как падения или потеря лыж, не стали преградой на пути к победе.

«Мы считаем, что надо популяризировать такой спорт. И чаще всего ребята участвуют в лыжных гонках из тех семей, где сами родители любят спорт», — отметила Галина Уткина, депутат Московской областной думы.

Источник фото: телеканал «360»

Лыжные соревнования для дошколят проходят уже в восьмой раз в округе. В этом году приняло участие рекордное количество детей — около трехсот. Все детские сады представили по команде юных лыжников.

Бесснежная зима не помешала провести соревнования. Толщина снежного покрова осталась достаточной для нарезания лыжни на спортивном поле. Поэтому по сравнению с прошлыми годами дистанция осталась неизменной — 400 метров.

Источник фото: телеканал «360»

«Эти мероприятия объединяют, во-первых. Сплачивают. Конечно, прививают у ребят с младшего возраста любовь к спорту, любовь к зимнему спорту. Поэтому мы стараемся для того, чтобы все прошло у нас замечательно и гладко», — уточнила Татьяна Чибисова, начальник управления образования администрации г. о. Истра.

На финише дошколят ждали не только их группа поддержки в лице родителей, но и их первые в жизни медали. Кто знает, может, среди этих истринских малышей есть будущие чемпионы.