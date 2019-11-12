Программа привлечения врачей приносит результаты. 30 специалистов пришли в Егорьевскую больницу за полгода

За шесть месяцев текущего года на работу в Егорьевскую центральную районную больницу пришли 30 врачей различных специальностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Егорьевская ЦРБ пополнилась акушером-гинекологом, анестезиологом-реаниматологом, врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, неврологом, кардиологом, рентгенологом, двумя хирургами, четырьмя врачами-педиатрами, восемью терапевтами и другими специалистами. С 18 ноября к выполнению своих обязанностей приступит новый офтальмолог.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев констатировал, что программа привлечения врачей приносит результаты, и в егорьевские поликлиники и больницы приходят работать новые кадры.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

«На привлечение медицинских кадров работаем сообща. Врачи пользуются поддержкой на областном уровне — действует программа „Социальная ипотека“, „Земский доктор“. За счет муниципалитета им предоставляется служебное жилье, выдаются компенсации за аренду жилья», — напомнил Александр Гречищев.

Врач-акушер Елена Антонова работает в женской консультации с октября 2019 года. «Благодаря оснащению, есть возможность выполнять различные манипуляции на современном качественном оборудовании, что благоприятно сказывается на качестве лечения пациентов. Как молодой специалист, я получаю ежемесячную доплату, также мне предоставляют компенсацию за аренду квартиры», — рассказала Елена Антонова.

Врач кабинета неотложной помощи Изатулло Орипов переехал в Московскую область со своей семьей, получив трехкомнатную квартиру в Егорьевске. «Благодаря открытию в поликлинике кабинета неотложной помощи, ожидание записи к терапевту уменьшилось до одних суток», — отметил Изатулло Орипов.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Местная жительница Надежда Голубева — постоянная пациентка Егорьевской центральной районной больницы. «Я проходила лечение в ЕЦРБ неоднократно. И, знаете, в этом году заметны положительные сдвиги. И в поликлинике, и в больнице — чистота и порядок, как в хороших клиниках столицы. Врачи за неделю буквально поставили меня на ноги. Понравилось, что врач всегда разъяснял, как протекает лечение, при выписке дал подробные рекомендации», — поделилась впечатлениями Надежда Голубева.

Егорьевская ЦРБ — многопрофильное учреждение здравоохранения, имеющее в своем составе три больницы, три поликлиники для взрослых, женскую консультацию, детскую поликлинику, девять амбулаторий и 15 ФАПов.