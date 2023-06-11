Подмосковье 11 июня 2023, 05:30 Подмосковные школьники присоединились к спортивному фестивалю «Урок футбола» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковные школьники приняли участие в фестивале Российского футбольного союза «Урок футбола», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Мероприятие прошло на столичном стадионе «Лужники».

Матчи проходили одновременно на 15 полях в формате «4×4». В фестивале участвовали ученики третьего и четвертого классов подмосковных школ, обязательным условием проекта было привлечение к мероприятию девочек. Также в новом учебном году дети присоединятся к проекту от РФС «Футбол в школе».

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«В прошлом году нам предложили принять участие в проекте „Футбол в школе“, который проводит РФС. Принимаем участие во всех конкурсах, ездим на матчи. Зимой мы тренируемся в зале, а летом на площадке с искусственным покрытием. Играют и мальчики, и девочки. Женский футбол мы также хотим развивать. В конце года Российский футбольный союз проводит этот замечательный фестиваль для наших учеников. Обязательно будем участвовать еще», — поделился учитель физкультуры школы № 54 городского округа Люберцы Сергей Андрейченко.

Юных участников мероприятия поддержали профессиональные футболисты и амбассадоры РФС — экс-нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов, чемпион Европы среди юношей до 17 лет 2013 года Алексей Гасилин и серебряный призер Универсиады-2015 Елена Терехова.

«Классный фестиваль, дети счастливы, мы играем в футбол! Настоящий праздник, который, я надеюсь, станет традиционным. Здесь в футбол влюбляются и мальчики, и девочки, маленькие дети. Из них в будущем вырастают звезды, поэтому такой проект важен и необходим», — поделилась Терехова.

Проект «Футбол в школе» от РФС стартовал в сентябре прошлого года, к нему присоединились 13 школ Подмосковья. По программе проходят футбольные уроки физкультуры, обучение и поддержка профильных учителей и одноименный всероссийский фестиваль.

По словам руководителя проекта Татьяны Букуровой, в пилотной стадии приняли участие около 150 школ России, к текущему моменту это число выросло до 2150. Фестиваль «Урок футбола» не является состязанием, мероприятие проводится для получения положительных зарядов эмоций.

«Команды разделены на 3 дивизиона, каждый из которых должен забить по 212 голов. Именно столько голов было забито на всех Кубках России, начиная с 1936 года. От Московской области в этом сезоне участвовали 13 школ, а с 1 сентября их станет 104 и Подмосковье выйдет на третью позицию по количеству участников в стране», — отметила Букурова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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