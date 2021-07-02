Более 30 км Волоколамского шоссе до сентября отремонтируют в Истре по президентской программе

В Истре до сентября отремонтируют более 30 километров Волоколамского шоссе. Работы проведут в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До сентября в Истре отремонтируют девять участков Волоколамского шоссе. Их общая протяженность составляет свыше 31 километра. Асфальт заменят на участках между Дедовском и деревней Деньково.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что после ремонта проезд по шоссе станет комфортнее для 100 тысяч жителей и автомобилистов.

«Дорога является одной из вылетных магистралей и соединяет большое число населенных пунктов, где рядом находятся социально значимые объекты и объекты притяжения туристов. Участки дороги ремонтируют с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая позволит увеличить межремонтный срок и повысить уровень комфорта при проезде», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Министр уточнил, что из-за высокой интенсивности движения ремонт дороги проводят преимущественно ночью. Такое решение приняли для комфорта автомобилистов.

Дорожные службы уже заменили асфальт на двух участках Волоколамского шоссе с 35,5 километра по 39,5 километра и с 39,5 километра по 40,7 километра в районе Дедовска и деревни Талицы. Рабочим осталось только нанести дорожную разметку. Теперь «Мосавтодор» приступил к ремонту на участках шоссе с 40,7 километра по 41,7 километра, где находятся деревня Талицы и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей. Также работы проходят в самом городе Истре — на улице Панфилова около железнодорожной станции Новоиеруалимская.

Асфальт заменят в районе деревень Лужки и Холщевики, отремонтируют участок улицы Советской в селе Новопетровском от пересечения с улицей Юннатской до железнодорожных путей. Обновят покрытие и на дороге в районе деревни Деньково — от моста через реку Разварню до Деньковской общеобразовательной школы.

Всего в округе отремонтируют 17 участков дорог общей протяженностью более 42 километров. Посмотреть адреса всех участков можно на портале «Добродел».