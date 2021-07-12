Свыше 30 километров дорог отремонтировали в Жуковском

Пять дорог отремонтировали в Жуковском. Их обновили к международному авиасалону МАКС-2021. Его проведут с 20 по 25 июля. Работы выполнили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он добавил, что на дорогах появилось новое покрытие. В результате ремонта проезд стал безопаснее и комфортнее для шести тысяч автомобилистов, ежедневно проезжающих по этим участкам Алексей Гержик. По обновленным участкам смогут передвигаться и участники, гости авиасалона МАКС. В округе отремонтировали улицы Дзержинского, Наркомвод, Кирова-2, Мичурина и подъезд к города с дороги М-5 «Урал». Старое покрытие заменили новым, выровняли слои, улучшили бордюры и нанесли разметку.