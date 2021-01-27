Еще 3 лаборатории для ПЦР-тестов на коронавирус заработали в Подмосковье

В Подмосковье появились еще три государственных лаборатории для исследований на COVID-19. Там будут проводить до тысячи ПЦР-тестов в сутки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Новые лаборатории находятся в Пушкино, Красногорске и Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.

«Новые государственные лаборатории позволят увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие COVID-19, а также снизить нагрузку на уже действующие объекты. На данный момент в регионе работают уже 11 лабораторий Московской области, одна федеральная и шесть частных», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что в сутки в Подмосковье проводят более 30 тысяч исследований на COVID-19.

Еще две лаборатории планируют открыть в Реутове и в Ленинском округе.

Все результаты ПЦР-исследований в Подмосковье присылают пациентам по СМС.

В Московской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. В регионе открыли 147 стационарных пунктов вакцинации. Но привиться можно и в мобильных пунктах. Все адреса можно найти на интерактивной карте Подмосковья.

Процедуру уже прошли 59 тысяч жителей региона. Прививку препаратом «Спутник V» делают бесплатно. И записаться может любой желающий старше 18 лет.