Еще 3 лаборатории для ПЦР-тестов на коронавирус заработали в Подмосковье
Новые лаборатории находятся в Пушкино, Красногорске и Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.
«Новые государственные лаборатории позволят увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие COVID-19, а также снизить нагрузку на уже действующие объекты. На данный момент в регионе работают уже 11 лабораторий Московской области, одна федеральная и шесть частных», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она добавила, что в сутки в Подмосковье проводят более 30 тысяч исследований на COVID-19.
Еще две лаборатории планируют открыть в Реутове и в Ленинском округе.
Все результаты ПЦР-исследований в Подмосковье присылают пациентам по СМС.
В Московской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. В регионе открыли 147 стационарных пунктов вакцинации. Но привиться можно и в мобильных пунктах. Все адреса можно найти на интерактивной карте Подмосковья.
Процедуру уже прошли 59 тысяч жителей региона. Прививку препаратом «Спутник V» делают бесплатно. И записаться может любой желающий старше 18 лет.