Около 28 тысяч многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье

Подмосковным многодетным семьям выделяют бесплатные земельные участки. За 10 лет льготой воспользовались почти 28 тысяч семей. Об этом рассказала Наталья Адигамова, министр имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье почти 28 тысяч многодетных семей получили бесплатные земельные участки для строительства. Уже с начала года власти региона согласовали 27 новых участков.

Адигамова уточнила, что одним из лидеров стал городской округ Щелково. Там участки получили более 1,6 тысячи семей.

«Мы один из регионов, который ведет очередь с самого начала. Уже 28 тысяч семей мы обеспечили участками. Возникают разные вопросы, конечно, но их возможно решать только после предоставления участка», — отметила министр.

Среди лидеров по выдаче участков также оказались Орехово-Зуево, Сергеев Посад, Раменский и Дмитровский округа.

В прошлом году свыше 1,2 тысячи многодетных семей получили свои участки.