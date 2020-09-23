Свыше 2,8 млн тестов на коронавирус и антитела к нему сделали в Подмосковье

Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, результат ИФА-диагностики показал наличие антител у 21% обследованных.

Стараемся развить в Подмосковье доступность исследований на коронавирус и антитела — в частности, ИФА-диагностика доступна жителям бесплатно по полису ОМС Светлана Стригункова.

Сделать ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг Подмосковья или по телефону 8 (800) 550-50-30.

ПЦР-тестирование проводят бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. А пациентам без признаков ОРВИ, гриппа, коронавируса и пневмонии надо будет заплатить за тест.