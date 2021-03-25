Более 260 км тротуаров обустроят в Московской области вдоль региональных дорог

В Подмосковье в этом году обустроят свыше 260 километров тротуаров. Дорожки для пешеходов появятся вдоль региональных дорог. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тротуары обустроят более чем на 470 участках в 42 округах Московской области.

«Наибольший объем будет выполнен в Истринском округе, где обустроят более 20 километров тротуаров, в Раменском построят порядка 17 километров, в Егорьевске и Дмитрове — по 13 километров. Новые тротуары вдоль 166 региональных дорог будут обустроены преимущественно в населенных пунктах, в том числе в местах с высокой интенсивностью движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что работы выполняются для того, чтобы повысить безопасность и сократить число случаев наезда на пешеходов.

Строительство завершат до ноября. В рамках обустройства тротуаров установят бортовой камень, положат слой песка, щебня, а затем сделают асфальтобетонное покрытие.

Объем строительства тротуаров за последние несколько лет вырос почти в пять раз. За это время ширину тротуаров увеличили не менее чем на 1,5 метра. Ознакомиться с предварительным перечнем строительства тротуаров в 2021 году можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.