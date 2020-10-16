Еще 26 населенных пунктов газифицируют в Подмосковье до конца года

В Московской области до конца года газифицируют еще 26 населенных пунктов. Работы проводит «Мособлгаз». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Населенные пункты Подмосковья газифицируют по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2025 года».

Сейчас сотрудники «Мособлгаза» проводят строительно-монтажные работы. В ближайшее время газифицируют деревню Введенское в городском округе Лотошино, деревню Гигирево Одинцовского округа, деревню Парашино Талдомского округа, село Малахово в Раменском и деревню Ботово Волоколамского округа.

Провести газ в свои дома на льготных условиях смогут порядка тысячи жителей из этих сел и деревень.

Всего за год «Мособлгаз» построит 50 газопроводов протяженностью свыше 230 километров. Благодаря этому более 10 тысяч жителей Подмосковья получат возможность газифицировать свои дома.

В этом году для включения населенного пункта в программу газификации достаточно 30 человек, постоянно в нем проживающих. Жителям необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области.