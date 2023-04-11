Подмосковье 11 апреля 2023, 14:30 Почти 260 счетчиков электроэнергии обновили в Сергиевом Посаде с начала года Мособлэнерго

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Специалисты Сергиево-Посадского филиала общества «Мособлэнерго» произвели 258 работ по установке и замене приборов учета электроэнергии за I квартал 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Обновленные счетчики позволяют эффективно выявлять потери электроэнергии, что благоприятно скажется на росте качества и надежности услуг, которые предоставляют сетевые компании. За 2022 год в городском округе была зафиксирована передача 484 млн киловатт-часов электроэнергии, фактические потери составили в среднем 6,9%.

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отмечает, что замена счетчиков производится в случае вывода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или интервала между поверками. Работы проходят согласно установленным поправкам в законодательство РФ в части организации коммерческого учета электроэнергии.

Также «Мособлэнерго» проводит установку и замену приборов в частных домовладениях и в отдельно стоящих административных зданиях и нежилых помещениях. В указанных случаях компания осуществляет работы на безвозмездной основе.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отмечает, что замена счетчиков производится в случае вывода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или интервала между поверками. Работы проходят согласно установленным поправкам в законодательство РФ в части организации коммерческого учета электроэнергии.

Также «Мособлэнерго» проводит установку и замену приборов в частных домовладениях и в отдельно стоящих административных зданиях и нежилых помещениях. В указанных случаях компания осуществляет работы на безвозмездной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил нового исполняющего обязанности главы в Сергиевом Посаде.