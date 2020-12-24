Более 250 тонн сладостей подготовила кондитерская фабрика Егорьевска к Новому году

В преддверии Нового года кондитерская фабрика Егорьевска подготовила более 250 тонн конфет специально для праздника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковная кондитерская фабрика «Победа» предложит жителям и гостям московского региона свыше 250 тонн сладостей специально к Новому году.

«По случаю скорого наступления новогодних праздников в Подмосковье украшают не только улицы, парки, но и ярмарки, рынки, прилавки магазинов продуктами в упаковке с новогодней тематикой. К примеру, подмосковная кондитерская фабрика „Победа“ разнообразила ассортимент выпускаемых изделий и специально к Новому году представила более 250 тонн продукции», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Первую производственную линию запустили на фабрике в 2000 году. С тех пор на заводе ввели в эксплуатацию еще 15 современных производственных линий.

Фабрика весь год поддерживала медиков, которые борются с ковидом.

«К новогодним праздникам компания выпустила более 50 наименований продукции, оформленной праздничной тематикой, от молочного мини-шоколада до новогодних сладких подарочных наборов», — добавил Сергей Воскресенский.

По словам Воскресенского, Подмосковье занимает первое место по объемам производства шоколада и кондитерских изделий в стране.