В Подмосковье с начала года построили 250 многоквартирных жилых домов

Общая площадь многоквартирных домов составила 1788,7 тысяч квадратных метров. Среди них 64,9% приходилось на монолитные здания, 13,5% — на панельные, 1,8% — на каменные, 4,4% — на кирпичные, 0,8% — блочные и 14,6% — на прочие.

Количество квартир в Подмосковье увеличилось на 46 672 единицы, это без учета 9,7 тысяч квартир, которые построили жители на своих садовых участках.

Лидирующую позицию по вводу жилья заняли городские округа Одинцово — 325,6 тысяч квадратных метров, Балашиха — 299,5 тысяч квадратных метров, Солнечногорск — 259 тысяч квадратных метров.

В январе–августе 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра жилых домов для застройщиков составила 46 900 рублей.