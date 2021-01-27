Более 25 уроков для подмосковных школьников провели ветеринары в 2020 году

Ветеринарные врачи регулярно проводят открытые уроки для детей из Подмосковья. За 2020 год прошло более 25 занятий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

«Открытые уроки с детьми ветеринарные специалисты Подмосковья проводят регулярно. За 2020 год было проведено 25 встреч, с января текущего года состоялось уже три открытых урока», — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

На занятиях детям показывают презентации, рассказывают о профессии ветеринара, вопросах безнадзорных животных.

«Такие занятия имеют большое значение для безопасности и здоровья молодых людей. Ветеринарные специалисты рассказывают, чем грозит контакт с больными животными, какими симптомами охарактеризовано то или иное заболевание, как ведут себя животные, которые несут опасность, и что нужно делать в ситуациях, когда на улице встречаются агрессивные животные», — объяснил Сергей Воскресенский.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Детям показывают, как ухаживать за домашними питомцами, рассказывают о вакцинации.

«Помимо таких встреч, на ветеринарных станциях проводятся „Дни открытых дверей“. Это хорошая возможность для будущих абитуриентов увидеть профессию изнутри. Такие мероприятия проводят специалисты с большим стажем работы, чтобы привлечь молодых людей в профессию», — добавил Воскресенский.