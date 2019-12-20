    20 декабря 2019, 13:52

    Раньше проверишься — быстрее вылечишься. 25 тысяч жительниц Подмосковья проверили на рак молочной железы

    Ольга Крылова, Юлия Уткина

    С 25 ноября по 6 декабря в Московской области проходила акция «Скрининг рака молочной железы». Меньше чем за две недели здоровье молочных желез проверили порядка 25 тысяч женщин.
    Раньше проверишься — быстрее вылечишься. 25 тысяч жительниц Подмосковья проверили на рак молочной железы

    «Рак молочных желез — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Успешность лечения зависит от стадии, на которой была обнаружена болезнь. Поэтому важно обнаружить заболевание как можно раньше», — отметила исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

    В результате акции было выполнено почти 19 тысяч маммографических и более 6,5 тысячи ультразвуковых исследований, проведено около шести тысяч консультаций специалистов.

    По итогам проведенных исследования на дополнительное обследование с подозрениями на новообразования было направлено 2,8 тысячи женщин.

    Борьба с онкологическими заболеваниями, снижение смертности от новообразований лежат в основе национального проекта «Здравоохранение».

    Ранее специалисты Американского онкологического общества заявили, что риск заболевания раком молочной железы можно значительно уменьшить. Для этого необходимо просто похудеть.