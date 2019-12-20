С 25 ноября по 6 декабря в Московской области проходила акция «Скрининг рака молочной железы». Меньше чем за две недели здоровье молочных желез проверили порядка 25 тысяч женщин.

«Рак молочных желез — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Успешность лечения зависит от стадии, на которой была обнаружена болезнь. Поэтому важно обнаружить заболевание как можно раньше», — отметила исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

В результате акции было выполнено почти 19 тысяч маммографических и более 6,5 тысячи ультразвуковых исследований, проведено около шести тысяч консультаций специалистов.

По итогам проведенных исследования на дополнительное обследование с подозрениями на новообразования было направлено 2,8 тысячи женщин.

Борьба с онкологическими заболеваниями, снижение смертности от новообразований лежат в основе национального проекта «Здравоохранение».

Ранее специалисты Американского онкологического общества заявили, что риск заболевания раком молочной железы можно значительно уменьшить. Для этого необходимо просто похудеть.