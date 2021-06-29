Более 25 тысяч малообеспеченных семей Подмосковья оформили повышенное пособие на детей

В Московской области уже больше 25 тысяч малообеспеченных семей получают повышенное пособие на детей от трех до семи лет. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В регионе свыше 25 тысяч семей с детьми от трех до семи лет получают повышенный размер пособия — 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть до 13,5 тысячи рублей», — уточнила Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что правила назначения и размер пособия на детей изменились с этого года. Теперь при оформлении выплат учитывают доход и имущество семьи.

Каклюгина добавила, что базовое пособие получают 116 тысяч подмосковных семей. Выплата равна половине прожиточного минимума в регионе. А если размер пособия не позволяет поднять среднедушевой доход на ребенка, то выплату увеличивают. На детей полагается 75% прожиточного минимума — это больше 10 тысяч рублей. В случае, если и повышенный размер не выводит семью из числа нуждающихся, тогда сумма пособия составляет 100% прожиточного минимума.

«До конца этого года семья имеет право подать заявление на перерасчет пособия, сделать это можно через единый портал государственных услуг, а после принятия положительного решения размер выплаты будет пересчитан автоматически с января этого года», — заключила зампред.

Подать заявку можно на сайте госуслуг.