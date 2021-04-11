25 контейнерных площадок обновят в Дзержинском в 2021 году

В Дзержинском в 2021 году обновят 25 контейнерных площадок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«Новые контейнерные площадки будут иметь навес, защищающий отходы от размытия дождем, снегом и развеивания мусора ветром. Внутри установят несколько контейнеров под раздельный сбор мусора», — говорится в тексте.

Адреса, где обновят контейнерные площадки: Угрешская, дом 10,14, 18, 24, 6, 32 (секция 1, 11, 15, паркинг, гостиница, офис,), площадь Дмитрия Донского, дом 2, Лесная, дом 1, 10, 11, 5, 21, Томилинская, дом 33, площадь Святителя Николая, дом 7а, Академика Жукова, дом 34, 19а, Дзержинская, дом 10, Ленина, дом 11, Ленина, дом 2а, Лермонтова, дом 8.

На совещании глава Дзержинского Людмила Иванова напомнила управляющим компаниям, что содержание территории внутри контейнерной площадки — их прямая обязанность. Она также добавила, что к 24 апреля Дзержинский должен быть приведен в порядок. Поэтому всем коммунальным службам предстоит в ежедневном режиме отчитываться о проделанной работе и планах на следующий день.

Один муниципальный субботник уже прошел 10 апреля, впереди еще один — 17 числа. А 24 апреля состоится общеобластной субботник.