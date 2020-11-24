Более 248 млн рублей выделили в Подмосковье на лечение лейкоза у крупного рогатого скота
Лейкоз у крупного рогатого скота приводит к злокачественному разрастанию клеток кроветворных органов, поэтому необходимо оперативно лечить заболевание у животных.
«Заболевание приводит к потере продуктивности животных, вынужденной их выбраковке, невозможности использовать больных животных для воспроизводства. Поэтому оздоровлению животноводческих хозяйств от лейкоза мы уделяем особое внимание. С начала года лейкоз крупного рогатого скота ликвидирован в 20 неблагополучных хозяйствах региона», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Министр отметил, что в этом году ветеринары взяли более 243,6 тысячи проб сыворотки крови для анализа на лейкоз.
Сейчас в регионе осталось 3% инфицированного лейкозом поголовья от общего поголовья крупного скота в области.
Московская область входит в число лидеров по темпам оздоровления предприятий от этой болезни. Для решения проблемы лейкоза в Подмосковье выделяют субсидии.
«Московская область — единственный субъект РФ, осуществляющий такие меры поддержки. В текущем году на реализацию данного мероприятия хозяйствам Подмосковья выплачено более 248 миллионов рублей», — заключил Разин.