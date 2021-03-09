Свыше 24,5 тысячи обращений от жителей поступило в подмосковный ЦУР за неделю

В Московской области в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» работает Центр управления регионом. За неделю ЦУР принял более 24,5 тысячи обращений от жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Почти 13 тысяч из общего числа обращений за неделю касались тематики снега.

«Далее идут дороги, дворовые территории, контейнерные площадки, многоквартирные дома. За отчетный период в ЦУР решено 11,5 тысячи проблем, все предложенные решения приняты жителями», — пояснил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что число принятых пользователями решений выросло на 3,7 тысячи по сравнению с предыдущей неделей.

По словам министра, за неделю количество пользователей портала «Добродел» выросло на семь тысяч человек.

«Это на 30% больше, чем на прошлой неделе. Мобильное приложение установили 3,3 тысячи человек. На данный момент на портале зарегистрировано 1,8 миллиона человек», — подчеркнул Рымар.

Всего с начала года в ЦУР поступило 126 тысяч сообщений. Большинство обращений пришло по категориям: снег, многоквартирные дома, дороги, контейнерные площадки, дворовые территории.