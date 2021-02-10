Еще 240 тысяч рабочих мест планируют создать в новостройках Подмосковья

Запрос на освоение земельных участков в Подмосковье остался высоким, несмотря на пандемию. За последний год в регионе выдали еще 27 тысяч градостроительных планов. Они касаются территорий, зарезервированных под нежилые объекты, где планируют создать около 240 тысяч рабочих мест.

Об этом рассказали в подмосковном комитете по архитектуре и градостроительству. ГПЗУ — это документ, из которого инвестор или застройщик узнает о перспективах развития своего участка.

А выдачу градостроительных планов перевели в онлайн четыре года назад. Воспользоваться такой функцией можно на портале госуслуг, сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Статистика свидетельствует, что, несмотря на пандемию, инвесторы и жители Подмосковья имеют высокий запрос на освоение участков Владислав Гордиенко.

Около девяти тысяч ГПЗУ пришлось на нежилые объекты. Из них треть выдали для строительства предприятий или складов, 15% — под торговлю, а 12% — под сельское хозяйство.

Для создания социальных объектов за прошлый год выдали еще 5% градостроительных планов.

А лидерами по числу оформленных за год ГПЗУ стали Раменское, Дмитров, Одинцово, Истра и Солнечногорск.