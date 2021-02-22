Более 228 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса

С начала вакцинации от коронавируса в Московской области привили уже более 228 тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Сделать прививку от коронавируса могут все жители Подмосковья бесплатно — по полису ОМС. Процедуру уже прошел 228 071 человек.

Вакцинируют жителей в пунктах в поликлиниках, в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах и в пунктах в торговых центрах. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Записаться на прививку от коронавируса можно на региональном портале госуслуг, в офисах МФЦ и по телефону 122.

Процедура доступна для всех жителей старше 18 лет, у которых нет противопоказаний. Нельзя делать прививку беременным и кормящим женщинам, людям с аллергией и тем, у кого обострены хронические заболевания.

Перед вакцинацией медики проведут осмотр. В течение трех дней после укола следует отказаться от физических нагрузок и не употреблять алкоголь. Прививку нужно сделать два раза — через 21 день необходимо повторно сделать инъекцию.

Для вакцинации в Московской области использую препарат «Спутник V». Он прошел все испытания. Поставки вакцины в регион налажены.

Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.