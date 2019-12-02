Попасть к врачу стало проще. 22 медика пришли на работу в медучреждения Звенигорода в этом году

С начала 2019 года в медицинские учреждения Звенигорода привлекли 22 врача. Теперь узкие специалисты принимают пациентов в две смены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Значительное кадровое пополнение произошло с начала 2019 года в поликлинике и стационаре Звенигорода. В медучреждения пришли на работу 15 медсестер и 22 врача. В поликлинике начали прием эндокринолог, травматолог, детский офтальмолог, появился дежурный педиатр. Это позволило изменить график приема пациентов, которые теперь могут получить медицинскую помощь, не отпрашиваясь с работы и не пропуская занятия.

В семье Елены Ташматовой из Звенигорода — восемь детей, двое из них — с ограниченными возможностями здоровья. В поликлинике многодетная мама частый гость, ведь детям требуются осмотры, прививки и лечение. Поэтому перемены, которые происходят в этом году в медицинском учреждении, она заметила сразу. Теперь здесь есть пандусы, по которым можно легко закатить коляску. Оставить же ее можно в теплой колясочной. Но самое главное — появились узкие специалисты, которых раньше не было.

«Дети болеют и в будние дни, и в выходные. Поэтому появление дежурного педиатра, который принимает по субботам, очень обрадовало. Да и народу в выходные в поликлинике меньше, шансы подцепить новую инфекцию снижаются, — рассказала Елена Ташматова. — Раньше специалистов постоянно не хватало, была текучка кадров. Сейчас все в свободном графике: можно взять талон и посетить врача: и ортопеда, и хирурга, и невролога, и окулиста. Раньше были только взрослые специалисты, они детей неохотно принимали. Теперь ситуация изменилась».

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Главный врач одинцовской областной больницы Игорь Колтунов подчеркнул, что благодаря привлечению новых кадров, удалось организовать в Звенигородской поликлинике прием узких специалистов в две смены.

«Мы скорректировали режим работы рентген-аппарата и аппарата УЗИ. Теперь пройти исследование можно как утром, так и вечером. С 13 до 17 часов по вторникам и четвергам работает кабинет флюорографии», — уточнил Игорь Колтунов.

Кроме того, в медицинских учреждениях Звенигорода идет процесс обновления оборудования. По региональной программе «Здравоохранение Подмосковья» в стационар приобрели передвижной рентген-аппарат «C-дуга». Готовятся использовать новые эндоскопические аппараты. До конца года больница получит колоновидеоскоп и гастровидеоскоп. Работает модернизированная операционная.

Местный житель Алексей Зацепин — постоянно в разъездах. Если раньше ненормированный режим работы не позволял ему попасть на прием к врачу, то теперь следить за здоровьем мужчине будет проще.

«Моя работа предполагает частые поездки, спланировать что-то практически невозможно. Поэтому вопросы здоровья отошли на второй план из-за этого, — поделился Алексей Зацепин. — А теперь спланировать легче. Во-первых, появились специалисты, значит никуда не надо ехать, можно попасть к ним в Звенигороде. Во-вторых, они ведут прием не только утром, но и вечером — это очень удобно».

Алексей Зацепин также отметил, что появление нового медицинского оборудования внушает оптимизм. «Значит, поставят точный диагноз и вылечат», — уверен мужчина.

А ремонт в звенигородской поликлинике планируют завершить в конце марта 2020 года.