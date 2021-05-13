«100 водоемов за три года»: новая программа по очистке водоемов стартует 22 июля в Подмосковье

До конца этого года в Подмосковье очистят 22 водоема. В следующем — 60. А еще через год власти приведут в порядок оставшиеся 18 областных прудов и озер. По программе «100 водоемов за три года» жителям предложили выбрать те объекты, которые, на их взгляд, требуют срочных мер по очистке и проголосовать на сайте mosreg.ru.

Свое мнение высказали почти 11 тысяч человек, был составлен первоочередной список на ближайшее время. Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин рассказал, по какой системе будут проводиться работы.

По словам Разина, будет проведена ликвидация всех незаконных сбросов, удаление сухостоя, сбор донного мусора, уборка с поверхности водного объекта. Также близлежащая территория будет благоустраиваться и убираться.

Очистка одного гектара водной глади в этом случае обойдется в два миллиона рублей.

При этом работы на восьми объектах профинансирует Минэкологии области, остальные 14 — приведут в порядок за счет муниципального бюджета. Все работы начнутся 22 июля и продлятся два месяца. Список водоемов на следующий год начали формировать уже сейчас. Также через голосование жителей.