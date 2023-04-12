Подмосковье 12 апреля 2023, 18:25 Школьники Подмосковья завоевали более 20 медалей на этапе по английскому языку в рамках Всероссийской олимпиады ОЦ "Взлёт"

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В рамках Всероссийской олимпиады школьников команда из Московской области продолжает пополнять копилку побед. В дисциплине «Английский язык» подмосковные ученики завоевали 22 медали, четыре из которых — золотые, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В пресс-службе Министерства образования региона также отметили, что подмосковные школьники завоевали уже 186 наград в рамках олимпиады. Победителями и призерами стали школьники из городских округов Протвино, Одинцовский, Красногорск, Химки, Люберцы, Дубна, Подольск, Воскресенск, Королев, Мытищи и Балашиха.

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«Поздравляем и благодарим тренеров, педагогов и наставников, которые работали с ребятами!» — добавили в пресс-службе ведомства

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со студентами и преподавателями Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина.