Подмосковье 26 апреля 2023, 04:30 Фестиваль реконструкторов «Рубеж обороны» состоялся в Протвине https://t.me/MinterMO/242

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Международный фестиваль реконструкции боевых сражений «Рубеж обороны» прошел в Протвине с 22 по 23 апреля, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. В мероприятии участвовали порядка 500 представителей 68 военно-исторических клубов из России и стран ближнего зарубежья.

«Дети, которые выросли в мире и не видели ужасов войны, не понимают глубины подвигов предков. А те, кто забыл свою историю, вернутся к прежним ошибкам. Такие мероприятия возрождают и поддерживают память о героях, учат уважать тех, кто защищал Родину до последней капли крови, формируют идеологию согласия, свободы, независимости и преданности родной стране», — рассказала глава Минтерполилики Подмосковья Елена Ковалева.

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В рамках фестиваля участники воссоздали события времен Второй мировой и Афганской войны. Реконструкторы воспроизвели зрителям боевые сражения с использованием военной техники. Также мастера установили на площадках объекты инфраструктуры прошлых лет — фронтовые медпункты, госпитали, узел связи, полевую кухню и так далее.

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