Еще 208 современных детских площадок установят в Подмосковье до конца года

Новые детские площадки появились в Луховицах, Щелкове и Кашире. Всего к концу года откроют 208 игровых комплексов для юных жителей Подмосковья. Их установят по программе губернатора Андрея Воробьева.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в трех округах появились первые пять за этот сезон площадки. Их открыли ко Дню защиты детей.

Это современные и качественные площадки, отвечающие требованиям безопасности Михаил Хайкин.

Открывали новые площадки в торжественной обстановке. Для ребят подготовили конкурсы, игры, анимацию.

Их установили по адресам:

• вблизи домов № 35 и 37 на Центральной улице поселка Новоселки в Кашире;

• между домами № 36, 37 и 38-37 на Центральной улице деревни Корыстово в Кашире;

• рядом с домами № 27 и 29 на улице Жуковского в Луховицах;

• в деревнях Сутоки и Душоново городского округа Щелково.

Михаил Хайкин сообщил, что каждый год в Московской области открывают свыше 200 новых детских комплексов.

В каждом из них — игровые элементы, безопасное резиновое покрытие, освещение и видеонаблюдение.