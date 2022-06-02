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    02 июня 2022, 11:00

    Еще 208 современных детских площадок установят в Подмосковье до конца года

    Анастасия Аброськина

    Новые детские площадки появились в Луховицах, Щелкове и Кашире. Всего к концу года откроют 208 игровых комплексов для юных жителей Подмосковья. Их установят по программе губернатора Андрея Воробьева.

    Еще 208 современных детских площадок установят в Подмосковье до конца года | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в трех округах появились первые пять за этот сезон площадки. Их открыли ко Дню защиты детей.

    Это современные и качественные площадки, отвечающие требованиям безопасности

    Михаил Хайкин.

    Открывали новые площадки в торжественной обстановке. Для ребят подготовили конкурсы, игры, анимацию.

    Еще 208 современных детских площадок установят в Подмосковье до конца года | Изображение 2

    Их установили по адресам:

    • вблизи домов № 35 и 37 на Центральной улице поселка Новоселки в Кашире;

    • между домами № 36, 37 и 38-37 на Центральной улице деревни Корыстово в Кашире;

    • рядом с домами № 27 и 29 на улице Жуковского в Луховицах;

    • в деревнях Сутоки и Душоново городского округа Щелково.

    Еще 208 современных детских площадок установят в Подмосковье до конца года | Изображение 3

    Михаил Хайкин сообщил, что каждый год в Московской области открывают свыше 200 новых детских комплексов.

    В каждом из них — игровые элементы, безопасное резиновое покрытие, освещение и видеонаблюдение.