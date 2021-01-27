Более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» получит Подмосковье в феврале

Подмосковье уже получило более 133 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале в регион отправят еще 205 тысяч инъекций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

С начала вакцинации от коронавируса Подмосковье получило 133 725 доз препарата «Спутник V». Из них уже использовали 37%. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она уточнила, что планируется привить 60% граждан, это порядка 3,6 миллиона человек. Вакцинацию уже прошли более 59 тысяч жителей региона, из них более 17 тысяч — старшее поколение.

Кроме «Спутника V» Подмосковье получает и другие вакцины от коронавируса.

В январе регион получил две тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона», этим препаратом привили тысячу человек.

Сейчас в Московской области жителей принимают 147 стационарных пунктов вакцинации.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Но есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями.

Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах при торговых центрах. Их адреса можно найти на интерактивной карте Подмосковья.