Более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» получит Подмосковье в феврале
С начала вакцинации от коронавируса Подмосковье получило 133 725 доз препарата «Спутник V». Из них уже использовали 37%. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
Она уточнила, что планируется привить 60% граждан, это порядка 3,6 миллиона человек. Вакцинацию уже прошли более 59 тысяч жителей региона, из них более 17 тысяч — старшее поколение.
Кроме «Спутника V» Подмосковье получает и другие вакцины от коронавируса.
В январе регион получил две тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона», этим препаратом привили тысячу человек.
Сейчас в Московской области жителей принимают 147 стационарных пунктов вакцинации.
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Но есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями.
Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах при торговых центрах. Их адреса можно найти на интерактивной карте Подмосковья.