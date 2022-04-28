Экономика Рунета и перспективы SMM. Что обсудят на РИФ-2022 в Подмосковье

Российская интернет-отрасль переживает сильные перемены, но продолжает жить, развиваться и трансформироваться. Новые возможности и перспективы представители ведущих компаний Рунета, медиабизнеса и блогеры обсудят на Российском интернет форуме (РИФ) 18 мая. В рамках мероприятия специалисты намерены разработать дорожные карты по направлениям цифровой экономики.

Участниками РИФ станут представители АНО «Цифровая экономика», RU-CENTER, Ozon, Mediascope, ПСБ, Московской биржи, Kokoc Group, «Ростелекома», «Яндекса», «Хабра», «Медиалогии», РТлабс, Сбермаркета, Эр-Телекома, «Сбердевайсов», «Студии Артемия Лебедева», «Авито», «Сбера», «Тинькофф банка», IVI, ESforce Holding, Rassvet.digital, BestDoctor, Brand Analytics, «Читай-города», VK, «Одноклассников», Skyeng, МТС, «Газпрома» «Работы.ру», TenChat и многих других компаний и организаций.

На пленарной сессии РИФ пройдет презентация «Экономики Рунета» с главными показателями, вкладов в ВВП страны, прогнозами экспертов. Данные по аудитории Рунета представит Mediascope. Также в программе будет представлена аналитика по социальным сетям и медиа, кадрам, самозанятым, импортозамещению.

На форуме обсудят перспективы развития SMM и блогосферы. Своим видением поделится основатель TenChat Семен Теняев, представители VK, «Одноклассников», Rutube. «Хабр» проведет секцию об IT-бренде в новой реальности. В форуме примут участие и участники хакатонов, в частности, конкурса «Цифровой прорыв».

Отдельный блок будет посвящен теме импортозамещения технологий. Российские компании и стартапы поделятся опытом создания как аналогов иностранных сервисов, так и уникальных решений. Затронут и вопрос искусственного интеллекта. Эксперты обсудят, как изменилась эта отрасль и какие направления набирают популярность сейчас.

Ключевой концепцией РИФ в этом году стал баланс работы и жизни в цифровом мире. Поэтому участников ждет много контента о work-life balance, digital-детоксе, eTravel и сервисах для здорового образа жизни. Представители российских медиа обсудят, как и о чем сейчас говорить с аудиторией, как запустить подкаст и какие отрасли остаются источниками рекламных бюджетов.

На РИФ будет много концертов, лаунж-зон, диджей-сетов, спортивных и развлекательных активностей. В частности, 18 мая выступит группа The Hatters.

Организатором форума выступил РАЭК, соорганизатор — АНО «Цифровая экономика», организационный партнер — Координационный центр доменов.ru /.рф. РИФ проходит при поддержке Минцифры. Зарегистрироваться для участия можно на сайте rif.ru