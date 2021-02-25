Более 200 семей участковых полиции получили квартиры в Подмосковье за 2020 год

За прошлый год в Подмосковье 202 семьи участковых полиции получили квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Новое жилье семьи сотрудников полиции получили по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова профильному комитету.

В 2019 году Виктор Пауков, начальник ГУ МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции, поднял вопрос об улучшении жилищных условий участковых полиции. Он уточнил, что 400 сотрудников нуждаются в квартирах.

В течение прошлого года приняли федеральный закон. Он закрепил за органами местного самоуправления право обеспечивать участковых полиции жильем. После этого изменения внесли и в областной закон, чтобы дать возможность участковым получать квартиры из жилищного фонда Подмосковья.

За 2020 год квартирами обеспечили 202 участковых.

«В нашем регионе раскрываемость преступлений на 10% выше общероссийских показателей, при этом сохраняется тенденция сокращения общего количества зарегистрированных преступлений. Это говорит о качественно выстроенной работе, в том числе и в части профилактики. Для сохранения порядка и законности крайне важно обеспечивать сотрудников правоохранительных органов всем необходимым», — подчеркнул Брынцалов.