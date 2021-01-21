Почти 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» направят в Московскую область в феврале

Московская область в феврале получит почти 200 тысяч доз препарата для вакцинации от COVID-19 «Спутник V». Помимо этого, Подмосковье подало заявку на получение вакцины «Вектор». Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в январе регион получил 100 тысяч доз вакцины, еще 200 пришлют в феврале.

«100 тысяч мы получили в январе и 200 тысяч мы готовимся получить в феврале. Это все „Спутник V“. Но на „Вектор“ тоже подали заявку. Поэтому ждем вакцину», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона уточнил, что вакцину будут привозить на крупные предприятия, где работает кабинет врача. Сотрудники смогут сделать прививку от коронавируса на рабочем месте.

Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье можно пройти в любом из 93 открытых пунктов. При этом для удобства жителей открыли более 10 мобильных пунктов. Они работают в торговых центрах.