Новый детский сад более чем на 200 мест открыли в Мытищах

Детский сад № 78 «Умка» на 225 человек открылся в деревне Пирогово Мытищинского городского округа. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву сообщила заведующая новым детским садом № 78 Наталья Евгеньевна.

Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила, что это третий детсад, открытый в Мытищах с начала года.

«Андрей Юрьевич, сегодня в городском округе Мытищи произошло радостное событие: наш детский сад „Умка“ распахнул свои двери для 225 воспитанников. Без преувеличения скажу, что это действительно радостное событие. И не только для детей, но и для нас, сотрудников», — сказала Наталья Евгеньевна губернатору, выйдя в эфир во время заседания правительства региона по видеосвязи.

Купецкая подчеркнула, что это действительно важное событие для городского округа. Ведь к началу года в очередь в сад стояли более пяти тысяч детей.

«Я хочу подчеркнуть, что очень важно, чтобы детский сад в XXI веке стал первым учреждением [для получения образования]. Понятно, что детей перегружать нельзя и лишать их, что называется, счастья. Но вместе с тем мы видим, что там, где дошкольная программа сбалансирована, где она хорошо подготовленными педагогами реализуется, то и детки легче идут в школу, легче адаптируются уже к школьной программе. Поэтому я хочу пожелать вам успешных дней. Очень красиво у вас. И передайте самые добрые пожелания воспитателям, педагогам. От вас очень многое зависит», — сказал Воробьев.

По словам Купецкой, к 1 сентября планируется открыть еще три детских сада и одну пристройку.

«И всего у нас в этом году будет семь объектов дошкольного образования. Это действительно радостно, потому что родители с нетерпением ждут. Многие выходят на работу тогда, когда их дети пошли в детский сад», — добавила она.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что детский сад № 78 находится в ЖК «Пироговская Ривьера».

«Современный и очень функциональный. Для ребят тут есть все, что нужно: музыкальный и физкультурный залы, кружки, кабинеты педагога-психолога, а также логопеда», — рассказала она.

Каклюгина добавила, что во дворе для детей сделали две физкультурные площадки.

«Мы уже получаем положительные отзывы — это самое ценное», — заключила она.

Губернатор Воробьев во время заседания заявил, что дошкольное и среднее образование в Подмосковье должно быть конкурентоспособным. Он напомнил, что сейчас проводятся олимпиады. Глава региона выразил надежду, что подмосковные школьники смогут занять высокие места.