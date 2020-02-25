200 лет стажа и преемственность поколений. Как живет династия врачей-онкологов из Балашихи

В Балашихе живет и работает династия врачей-онкологов. Вместе у них 200 лет врачебного стажа. Путь семьи определил случай.

Если разговор заходит о династиях, то кто-то сразу представляет монархов, кто-то — циркачей, а жители Балашихи наверняка медработников, ведь в городском онкодиспансере уже десятилетиями трудится династия врачей-онкологов.

Главный в этом семействе — Алексей Сергеевич Дзасохов. По крайней мере, по должности. С 1998 года он работает врачом, а с 2010-го заведует всем отделением. Времени на разговоры у него обычно нет: не успела закончиться одна операция, как тут же начинается вторая. Внутри операционной все спокойно, но серьезная работа идет под веселую музыку.

Династия врачей началась с родителей Алексея. Но мама Людмила Федоровна Юдина эту профессию выбрала случайно. И спонтанное решение определило жизнь всего семейства.

«У меня спонтанно получилось. Подружка подбила — пойдем в медицинский. В итоге я пошла, а она нет», — сообщила врач-онколог Людмила Юдина.

Источник фото: телеканал «360»

Ниже этажом в онкодиспансере находится кабинет дочки Людмилы Федоровны и сестры Алексея Дзасохова Елены Викулиной. Она работает врачом УЗИ. Но иногда семейство собирается не только в палатах, но и, например, за праздничным столом. Говорить о чем-то другом, помимо медицины, в такие вечера им сложно, но иногда все-таки получается.

«У нас очень много в семье детей. Нам есть, о чем поговорить, помимо этого. Дети — это всегда интересно. Я надеюсь, не все будут врачами и у них будет свой путь», — заявила врач УЗИ Елена Викулина.

У Елены Викулиной и ее мужа, тоже врача, трое детей. Две дочери, вопреки ожиданиям мамы, выбрали ту же профессию. Папа не настаивал, но и не мешал.

«Они сами решали. Я им свой выбор не навязывал. вторая дочь — врач-невролог», — отметил хирург-онколог Александр Викулин.

Источник фото: телеканал «360»

Но надежда на неврачебное будущее у этой династии все-таки есть. Сын Викулиных сейчас учится на художника, а его двоюродный брат, чей папа сейчас заведует отделением, уже достиг неплохих спортивных результатов. Так эта семья может стать еще интереснее.