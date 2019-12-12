Читай без остановок. 200 автобусов-библиотек выйдут на маршруты в Подмосковье в конце декабря
Как рассказала глава Министерства культуры Подмосковья Елена Харламова, две сотни брендированных автобусов не уходя с обычных маршрутов превратятся в площадки для буккроссинга и читальные залы. По ее словам, в течение 2020 года количество таких автобусов увеличат до 600.
Слоган акции: «Читай без остановок». Книжку из автобуса можно будет не только почитать во время поездки, но и забрать с собой. Основу литературного фонда составят издания, находящиеся в хорошем состоянии, но списанные из библиотек. Кроме того, можно принести из дома свою книгу и оставить ее в «Читающем транспорте».
Также библиотеки получат возможность рассказать о себе потенциальным читателям, в том числе о проводимых мероприятиях, современных библиотечных услугах, книжных новинках и последних трендах в развитии библиотек как центров досуга и интеллектуального развития.
В автобусах «Читающего транспорта» разместят актуальную афишу мероприятий учреждений культуры области. Можно будет узнать о концертах, кино- и театральных премьерах, выставках и новых культурных инициативах правительства региона.