Читай без остановок. 200 автобусов-библиотек выйдут на маршруты в Подмосковье в конце декабря

Акция «Читающий транспорт» стартует в Подмосковье 26 декабря. Это совместный проект Минкультуры региона и Мособлтранса. В 46 муниципалитетах Московской области в рейс отправятся 200 автобусов, превращенных в читальные залы.

Как рассказала глава Министерства культуры Подмосковья Елена Харламова, две сотни брендированных автобусов не уходя с обычных маршрутов превратятся в площадки для буккроссинга и читальные залы. По ее словам, в течение 2020 года количество таких автобусов увеличат до 600.

Слоган акции: «Читай без остановок». Книжку из автобуса можно будет не только почитать во время поездки, но и забрать с собой. Основу литературного фонда составят издания, находящиеся в хорошем состоянии, но списанные из библиотек. Кроме того, можно принести из дома свою книгу и оставить ее в «Читающем транспорте».

Также библиотеки получат возможность рассказать о себе потенциальным читателям, в том числе о проводимых мероприятиях, современных библиотечных услугах, книжных новинках и последних трендах в развитии библиотек как центров досуга и интеллектуального развития.

В автобусах «Читающего транспорта» разместят актуальную афишу мероприятий учреждений культуры области. Можно будет узнать о концертах, кино- и театральных премьерах, выставках и новых культурных инициативах правительства региона.