20 вопросов за 20 минут. Онлайн-зачет по ПДД в Москве и области прошли более 30 тысяч человек

Жители Москвы и области могут принять участие в первом онлайн-зачете на знание правил дорожного движения. Среди лучших выберут победителей, которые получат ценные призы. Об этом рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

Уже более 30 тысяч человек приняли участие в зачете.

«Наиболее активно принимают участие в зачете женщины — свыше 53%. Больше всего участников в возрасте 35–44 года — более 35%, а на втором месте (почти 30%) — в возрасте 25–34 года», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Участники зачета, которые правильно ответят хотя бы на 19 из 20 вопросов, получат электронные сертификаты. А среди тех, кто покажет лучшие результаты, в случайном порядке выберут 20 победителей, которым достанутся умные колонки «Яндекс.Станция» и наборы автомобилиста.

«Общеобластной онлайн-зачет на знание ПДД — это новый для нас проект в области безопасности дорожного движения, но мы возлагаем на него большие надежды. Это возможность напомнить правила дорожного движения и основные изменения, которые произошли в ПДД совсем недавно», — отметил Гержик.

Любой житель Москвы и области в возрасте от 16 лет может принять участие в онлайн-зачете «Я знаю ПДД» до 11 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте zachetpdd50.ru и за 20 минут ответить на 20 вопросов. Пройти зачет можно и с телефона.

Зачет проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Подмосковья, ГИБДД региона, Союза безопасности дорожного движения и компании «МВС Групп».